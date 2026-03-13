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FC8230/01
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User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Experimente a liberdade de movimentos com o Philips SmallStar. Extremamente compacto e leve, este aspirador é muito fácil de manusear e combina a alta potência com a filtragem HEPA para lhe proporcionar óptimos resultados de limpeza!