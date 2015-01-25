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Descontinuado
FC8473/01
Potência de sucção 20% mais elevada* para uma melhor limpeza
O novo aspirador compacto PowerPro da Philips fornece um desempenho potente sem cedências graças à tecnologia PowerCyclone 4 e ao design avançado do recipiente
1800 W
PowerCyclone 4
Filtro HEPA 10 lavável
Parquet
A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.
O motor de 1800 watts gera, no máximo, 350 watts de potência de sucção para um alto desempenho.
O filtro EPA com pregas possui uma ampla superfície e um bom desempenho de filtragem. Em combinação com o fluxo de ar ciclónico, impede que o filtro fique obstruído rapidamente e permite melhores e mais duradouros resultados de filtragem.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.7
de 5
13
Críticas
ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Sim, recomendo este produto
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cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
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Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
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KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
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Potência de sucção testada de acordo com a norma internacional DIN EN 60312/11/2008, testada pelo instituto de testes externo SLG Prüf- und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Janeiro de 2013).