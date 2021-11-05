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Descontinuado
99,9% de recolha de pó
900W
4 l
O compartimento para o pó de design exclusivo maximiza a capacidade e o fluxo de ar com um saco para o pó que não obstrui, permitindo uma forte potência de sucção até o saco para o pó estar cheio.
O motor de 900 W de elevada eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para obter uma limpeza profunda.
A escova TriActive+ e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Δυνατή σκούπα!
Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)
Pontos positivos
Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
Pontos negativos
Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Louiza2
26/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Υπέροχη και λειτουργική
Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.
Pontos positivos
Καλό σχεδιασμό
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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99,9% de recolha de pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2). Desempenho de filtragem testado conforme a DIN EN 60312/11/2008.
Calculado com a substituição do saco para o pó com uma perda de potência de sucção de 80%, em comparação com o saco de papel clássico FC8019/01; medido internamente numa gama FC895x/09 da Philips.