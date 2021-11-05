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  • O aspirador com saco mais potente da Philips
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Descontinuado

Performer ActiveAspirador com saco

FC8575/09

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

O aspirador com saco mais potente da Philips
O aspirador Philips Performer proporciona o máximo desempenho de limpeza com baixo consumo de energia. Mantenha o ar em sua casa limpo e saudável, graças ao nosso filtro antialérgico que retém +99,9% de partículas prejudiciais.
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Bloqueia >99,9%* do pó com utilização do saco 50% mais longa**

O aspirador com saco mais potente da Philips

  • 99,9% de recolha de pó

  • 900W

  • 4 l

Tecnologia AirflowMax revolucionária para potência de sucção intensa

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O compartimento para o pó de design exclusivo maximiza a capacidade e o fluxo de ar com um saco para o pó que não obstrui, permitindo uma forte potência de sucção até o saco para o pó estar cheio.

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

O motor de 900 W de elevada eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para obter uma limpeza profunda.

99,9% de recolha de pó* para garantir uma limpeza profunda

99,9% de recolha de pó* para garantir uma limpeza profunda

A escova TriActive+ e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Pontos positivos

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Pontos negativos

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Sim, recomendo este produto

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26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Pontos positivos

Καλό σχεδιασμό

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Avisos legais

  1. 99,9% de recolha de pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2). Desempenho de filtragem testado conforme a DIN EN 60312/11/2008.

  2. Calculado com a substituição do saco para o pó com uma perda de potência de sucção de 80%, em comparação com o saco de papel clássico FC8019/01; medido internamente numa gama FC895x/09 da Philips.