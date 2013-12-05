Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
2000 W
Tecnologia AirflowMax
Filtro EPA 10
A tecnologia Airflow Max maximiza o fluxo de ar, permitindo que o saco para o pó se abra uniformemente, obtendo a potência de sucção mais elevada, mesmo quando o saco está cheio!
Motor de 2000 watts gera um máximo de 400 W de potência de sucção para excelentes resultados de limpeza.
O compartimento do pó de 4 L concebido especialmente para este fim permite-lhe optimizar a utilização do saco para o pó, para que possa limpar durante mais tempo.
4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
slg75
05/12/2013
España
Un gran motor para esta aspiradora
Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
najok
03/12/2013
España
genial
Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Hoplita194
21/08/2014
España
Aspirador con gran poder de succión
Este modelo de aspirador es ideal para pisos. Tiene un gran poder de succión, buena movilidad con su rueda multidireccional y dimensiones compactas. Gran producto de PHILIPS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01
Resultados por comparação com o Philips PowerLife, testado internamente em Agosto de 2013