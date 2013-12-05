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Descontinuado

Performer ActiveAspirador com saco

FC8652/01

4.1
| (7) Críticas | 86% recomendam este produto
Potência de sucção máxima para melhores resultados de limpeza*
O novo Performer Active da Philips proporciona uma limpeza melhor graças à tecnologia AirFlow Plus e ao motor potente de 2000 W.
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Com tecnologia AirFlow Max e capacidade para 4 l de pó

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  • 2000 W

  • Tecnologia AirflowMax

  • Filtro EPA 10

Tecnologia Airflow Max revolucionária para uma sucção extrema

Tecnologia Airflow Max revolucionária para uma sucção extrema

A tecnologia Airflow Max maximiza o fluxo de ar, permitindo que o saco para o pó se abra uniformemente, obtendo a potência de sucção mais elevada, mesmo quando o saco está cheio!

Motor de 2000 watts gera um máximo de 400 W de potência de sucção

Motor de 2000 watts gera um máximo de 400 W de potência de sucção

Motor de 2000 watts gera um máximo de 400 W de potência de sucção para excelentes resultados de limpeza.

Capacidade para 4 L de pó para uma limpeza mais prolongada

Capacidade para 4 L de pó para uma limpeza mais prolongada

O compartimento do pó de 4 L concebido especialmente para este fim permite-lhe optimizar a utilização do saco para o pó, para que possa limpar durante mais tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

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1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

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Esta avaliação foi feita para Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

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03/12/2013

España

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genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

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21/08/2014

España

España

Aspirador con gran poder de succión

Este modelo de aspirador es ideal para pisos. Tiene un gran poder de succión, buena movilidad con su rueda multidireccional y dimensiones compactas. Gran producto de PHILIPS

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Avisos legais

  1. Resultados por comparação com o Philips PowerLife, testado internamente em Agosto de 2013