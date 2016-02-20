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Descontinuado
FC8710/01
Uma limpeza cuidada, mesmo por baixo das mobílias
O aspirador robot SmartPro Compact da Philips limpa por si. Graças ao sistema de detecção inteligente, o robot optimiza a estratégia de limpeza para limpar a sua casa de forma cuidada. Com o seu design fino, este pode limpar até por baixo de mobiliário baixo.
Design ultra fino (6 cm)
Sistema de limpeza de 2 níveis
Tempo de funcionamento de 130 min.
O novo aspirador robot está equipado com um sistema de detecção inteligente, uma combinação de chips inteligentes, até 18 sensores, um giroscópio e acelerómetro, que tornam o robot eficiente para limpar autonomamente. O robot compreende o ambiente e escolhe uma estratégia da limpeza ideal para limpar a sua casa o mais rapidamente possível. O robot não fica bloqueado e consegue regressar à estação de base quando necessário.
O novo aspirador robot oferece uma função de programação de 24 horas, para poder programar a sua próxima sessão de limpeza com 24 horas de antecedência.
Quando a bateria do aspirador robot da Philips estiver quase vazia, este vai automaticamente para a estação de base para se carregar, preparando-se assim para a sua próxima sessão de limpeza.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.4
de 5
19
Críticas
Lidia
20/02/2016
España
este producto es excelente.
es muy eficaz en su labor y no se engancha en ningún sitio. robusto y a la vez ligero como una pluma. fácil de limpiar y de mantener.
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Esta avaliação foi feita para SmartPro Compact FC8710/01 Robot aspirador
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Poboas
05/03/2017
España
Cumple bien su función.
Lo tengo desde hace un par de semanas y contento con el aparato. Cumple su función. Barre bien, no es ruidoso y no se cae por las escaleras. El temporizador de la base funciona bien, y de momento la batería sigue rindiendo. Las alfombras, aunque sean finas le cuestan, pero ya pone en las instrucciones que es para suelos duros.
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Chrisdow
08/11/2016
France
Comprador verificado
Bon, mais un seul bémol...
C'est un aspirateur autonome efficace car grâce à sa finesse, il passe en-dessous de la plupart des meubles. Il est programmé d'usine pour passer l'aspirateur jusqu'à la limite de son autonomie luis permettant de retourner à sa base. La programmation de lancement automatique se fait via un simple bouton qui lance le robot 24h après l'appui sur le bouton ce qui n'est pas top... Une programmation quotidienne n'est pas beaucoup plus compliquée à mettre en place et aurait été plus utile. Malgré cela, pour son prix, ça reste un très bon robot aspirateur.
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Esta avaliação foi feita para SmartPro Compact FC8710/01 Aspirateur-robot
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