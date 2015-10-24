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Descontinuado

EasyCleanAspirador sem saco

FC8724/01

4.3

| (11) Críticas | 80% recomendam este produto

Não se canse a fazer a limpeza

O EasyClean foi concebido para as pessoas que pretendem um resultado de limpeza a fundo com o mínimo de esforço.

Ver todos os benefícios

Não é necessário saco

Não se canse a fazer a limpeza

  • 1800 W

Motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção

Motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção

Aspirador da Philips com motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção para garantir resultados perfeitos de limpeza.

Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

Este filtro Super Clean Air HEPA 12 retém, pelo menos, 99,5% de todos os parasitas microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias.

O recipiente do pó pode ser facilmente retirado e esvaziado

O recipiente do pó pode ser facilmente retirado e esvaziado

O aspirador sem saco inclui um recipiente transparente do pó que mostra o pó aspirado e facilita o processo de encontrar objectos aspirados acidentalmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

11

Críticas

80%

recomendam este produto

2

24/10/2015

France

France

Comprador verificado

ravie de cet aspirateur

Excellente aspiration, brosse spéciale parquet, câble long et très maniable. Que du bonheur!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Aspirateur avec sac

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Aspirateur avec sac

24/10/2015

France

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Comprador verificado

ravie de cet aspirateur

Excellente aspiration, brosse spéciale parquet, câble long et très maniable. Que du bonheur!!!

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09/04/2018

België

België

Comprador verificado

Gewoon geweldig !

Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !

Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak

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