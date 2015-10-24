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Descontinuado
Não se canse a fazer a limpeza
O EasyClean foi concebido para as pessoas que pretendem um resultado de limpeza a fundo com o mínimo de esforço.
1800 W
Aspirador da Philips com motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção para garantir resultados perfeitos de limpeza.
Este filtro Super Clean Air HEPA 12 retém, pelo menos, 99,5% de todos os parasitas microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias.
O aspirador sem saco inclui um recipiente transparente do pó que mostra o pó aspirado e facilita o processo de encontrar objectos aspirados acidentalmente.
4.3
de 5
11
Críticas
80%
recomendam este produto
nasnas
24/10/2015
France
Comprador verificado
ravie de cet aspirateur
Excellente aspiration, brosse spéciale parquet, câble long et très maniable. Que du bonheur!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Aspirateur avec sac
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Aspirateur avec sac
pitchula
24/10/2015
France
Comprador verificado
ravie de cet aspirateur
Excellente aspiration, brosse spéciale parquet, câble long et très maniable. Que du bonheur!!!
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Ennio
09/04/2018
België
Comprador verificado
Gewoon geweldig !
Nou, veel hoef ik er niet over te vertellen , hij is stil en doet geweldig zijn werk !
Esta avaliação foi feita para Performer Expert FC8724/09 Stofzuiger met zak
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