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  • Potência máxima. Ruído mínimo*
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Descontinuado

Performer SilentAspirador com saco

FC8786/09

1 prémio

Potência máxima. Ruído mínimo*
Um chão limpo torna uma casa mais saudável. O novo Philips Performer Silent inclui uma tecnologia avançada de escovas para recolher cuidadosamente a sujidade e o pó fino, para proporcionar um ambiente saudável. A 66 dB, este é também o nosso aspirador mais silencioso de sempre.
Ver todos os benefícios

Recolhe mais de 99,99%** de pó e alergénios

Potência máxima. Ruído mínimo*

  • 99,9% de recolha de pó

  • 750 W

  • 66 dB para aspirar silenciosamente

Motor de 750 W para uma potência de sucção elevada

Motor de 750 W para uma potência de sucção elevada

O motor de 750 W de elevada eficiência promete uma limpeza potente e superior.

99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda

99,9% de recolha de pó** para garantir uma limpeza profunda

A escova TriActive Pro e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino**.

Aspire em silêncio em qualquer momento, sem incomodar ninguém

Aspire em silêncio em qualquer momento, sem incomodar ninguém

Desenvolvido para baixo ruído, para poder aspirar silenciosamente em qualquer altura sem incomodar ninguém em sua casa. Certificado pela Quiet Mark.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Críticas

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Avisos legais

  1. de todos os aspiradores Philips com saco.

  2. recolha de pó em pavimento (IEC62885-2) e filtragem de partículas com dimensões de apenas 0,3 μm, de acordo com a etiqueta energética da UE.