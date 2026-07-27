Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FC8786/09
99,9% de recolha de pó
750 W
66 dB para aspirar silenciosamente
O motor de 750 W de elevada eficiência promete uma limpeza potente e superior.
A escova TriActive Pro e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino**.
Desenvolvido para baixo ruído, para poder aspirar silenciosamente em qualquer altura sem incomodar ninguém em sua casa. Certificado pela Quiet Mark.
Prémios
Críticas
de todos os aspiradores Philips com saco.
recolha de pó em pavimento (IEC62885-2) e filtragem de partículas com dimensões de apenas 0,3 μm, de acordo com a etiqueta energética da UE.