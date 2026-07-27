Potência máxima. Ruído mínimo*

Um chão limpo torna uma casa mais saudável. O novo Philips Performer Silent inclui uma tecnologia avançada de escovas para recolher cuidadosamente a sujidade e o pó fino, para proporcionar um ambiente saudável. A 66 dB, este é também o nosso aspirador mais silencioso de sempre.