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Descontinuado
FC8820/01
Uma limpeza avançada, cuidada e sem esforço
O aspirador robot SmartPro Active da Philips limpa por si. Graças ao sistema de detecção inteligente, o robot optimiza a estratégia de limpeza para limpar a sua casa de forma cuidada.
Sistema de limpeza de 3 níveis
Tempo de funcionamento de 120 min.
Acessório de limpeza de encaixe
Parede virtual
O novo aspirador robot da Philips está equipado com 6 sensores infravermelhos para detectar e evitar obstáculos, como paredes, candeeiros ou cabos, para que o chão seja limpo cuidadosamente. Finalmente pode desfrutar de uma casa limpa sem a sua interferência.
Quando a bateria do aspirador robot da Philips estiver quase vazia, este vai automaticamente para a estação de base para se carregar, preparando-se assim para a sua próxima sessão de limpeza.
O aspirador oferece uma função de programação semanal, para que possa programar a sua próxima sessão de limpeza com uma semana de antecedência, com a possibilidade de definir uma hora diferente para cada dia, excepto para um dia. O robot activar-se-á mesmo que não esteja em casa, para ter a sua casa sempre limpa.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.1
de 5
21
Críticas
MOMO39
01/02/2017
France
super aspirateur robot
très bon aspirateur, pratique, ce qui est surprenant c'est qu'il passe partout, qu'il fait briller le carrelage. il arrive a se sortir de toute les situations quand il passe sous les meubles, table, chaises. Il retrouve toujours son chargeur et repart le lendemain. Mon appartement fait plus de 100 mètres carrés en carrelage et tout est aspiré en fonctionnant tout les jours. Donc bilan très positif!!
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Esta avaliação foi feita para SmartPro Active FC8820/01 Aspirateur-robot
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Nathys30
12/01/2017
France
Ce n'est pas un gadget...
Aspiration très efficace: pour les petites pièces si aucun obstacle (fil rideau), passe partout même si parfois quelques coins ne sont pas tout à fait aspiré. Les poils de mon chat sont nombreux. Le réservoir est petit mais suffisant pour un nettoyage complet. Je trouve qu'au bout de plus d'un an d'utilisation la batterie tient moins longtemps: plutôt 1h30 que 2h mais est-ce peut-être que je le laisse en veille sur la base (il y a pourtant un interrupteur sur le robot!). S'il tourne en rond sur lui même, c'est que les brosses sont à nettoyer. Dommage que lorsque la base est débranchée, il faut tout reprogrammer. Les télécommandes sont très utiles, on peut le guider à distance. Dommage un seul mur. La partie négative sont les accessoires: sur le site Philips France impossible de trouver des filtres (pourtant disponibles sur le site belge mais impossible de commander pour la France). J'ai dû commander à l'étranger sur un site bien connu. C'est révoltant, il n'y a aucune pièce détachée. Le service client vous renvoie sur d'autres sites: vous pouvez aller chez un fournisseur mais les prix étaient multipliés par 4 par rapport au site philips belgique.
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Lolo23
09/03/2016
France
Mission accomplie !
Simple a utiliser en commande manuelle, la programmation aurait été idéale par smartphone, mais on peut facilement planifier le déclenchement de l'aspiration depuis la base. Je le fait passer tous les jours ouvrés et j'ai le plaisir d'avoir un studio nikel et dépoussiéré tous les soirs en rentrant. Il est toujours a disposition, si on fait des miettes on se sert de la télécommande en dirigeant son point lumineux sur les surfaces à aspirer, c'est top. Le mode contour est efficace il ne reste que quelques gros morceaux facile a ramasser à la main.
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