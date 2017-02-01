Aspiration très efficace: pour les petites pièces si aucun obstacle (fil rideau), passe partout même si parfois quelques coins ne sont pas tout à fait aspiré. Les poils de mon chat sont nombreux. Le réservoir est petit mais suffisant pour un nettoyage complet. Je trouve qu'au bout de plus d'un an d'utilisation la batterie tient moins longtemps: plutôt 1h30 que 2h mais est-ce peut-être que je le laisse en veille sur la base (il y a pourtant un interrupteur sur le robot!). S'il tourne en rond sur lui même, c'est que les brosses sont à nettoyer. Dommage que lorsque la base est débranchée, il faut tout reprogrammer. Les télécommandes sont très utiles, on peut le guider à distance. Dommage un seul mur. La partie négative sont les accessoires: sur le site Philips France impossible de trouver des filtres (pourtant disponibles sur le site belge mais impossible de commander pour la France). J'ai dû commander à l'étranger sur un site bien connu. C'est révoltant, il n'y a aucune pièce détachée. Le service client vous renvoie sur d'autres sites: vous pouvez aller chez un fournisseur mais les prix étaient multipliés par 4 par rapport au site philips belgique.