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Descontinuado
FC9088/01
Mais ecologia, todos os dias
Studio foi concebido para quem deseje o desempenho de um aspirador grande em conjunção com o tamanho de um pequeno. O novo e eficaz motor HD utiliza até 30% menos energia, garantindo uma excelente potência de sucção.
EnergyCare
ParquetCare
Motor HD de 1250 W de elevada eficiência gera uma potência máxima de 350 W, pelo que poderá utilizar 30% menos energia sem sacrificar os resultados de limpeza.
Esta pega de design ergonómico contribui para a prevenção da tensão dos pulsos. O manuseamento é feito com apenas uma mão, sem qualquer esforço. Desfrute de limpeza mais fácil.
Este aspirador tem duas pegas de transporte. Quando se encontra sobre as rodas, pode utilizar a pega no topo do aspirador para o movimentar facilmente quase sem dobrar as costas. A segunda pega, na parte frontal, permite o seu transporte confortável na posição vertical.
Críticas
Em comparação com o aspirador de 2000 W Philips; medição interna Philips, 2008.