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Descontinuado

StudioAspirador com saco

FC9088/01

Mais ecologia, todos os dias

Studio foi concebido para quem deseje o desempenho de um aspirador grande em conjunção com o tamanho de um pequeno. O novo e eficaz motor HD utiliza até 30% menos energia, garantindo uma excelente potência de sucção.

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Poupe 30% de energia com o motor HD altamente eficaz*

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  • ParquetCare

O novo motor HD de 1250 W gera 350 W de potência de sucção máx.

O novo motor HD de 1250 W gera 350 W de potência de sucção máx.

Motor HD de 1250 W de elevada eficiência gera uma potência máxima de 350 W, pelo que poderá utilizar 30% menos energia sem sacrificar os resultados de limpeza.

Pega ComfortControl desenhada ergonomicamente

Pega ComfortControl desenhada ergonomicamente

Esta pega de design ergonómico contribui para a prevenção da tensão dos pulsos. O manuseamento é feito com apenas uma mão, sem qualquer esforço. Desfrute de limpeza mais fácil.

Duas pegas de transporte confortáveis para comodidade extra

Duas pegas de transporte confortáveis para comodidade extra

Este aspirador tem duas pegas de transporte. Quando se encontra sobre as rodas, pode utilizar a pega no topo do aspirador para o movimentar facilmente quase sem dobrar as costas. A segunda pega, na parte frontal, permite o seu transporte confortável na posição vertical.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com o aspirador de 2000 W Philips; medição interna Philips, 2008.