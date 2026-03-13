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User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag

  • PDF ficheiro, 29.2 MB
  • 13 March 2026

Studio foi concebido para quem deseje o desempenho de um aspirador grande em conjunção com o tamanho de um pequeno. O novo e eficaz motor HD utiliza até 30% menos energia, garantindo uma excelente potência de sucção.

  • PDF ficheiro
  • 26 June 2026

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