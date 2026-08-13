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FC9162
ParquetCare
O motor de 2200 Watts altamente eficaz gera uma potência de sucção máxima de 500 Watts para resultados de limpeza perfeitos.
Este aspirador Philips foi concebido e fabricado de modo a que todo o ar aspirado atravesse o filtro HEPA 13 lavável (filtragem de 99,95%) antes de ser expelido. Não escapa nenhuma partícula.
Este saco para o pó grande permite-lhe optimizar a utilização do saco, o que significa que o terá de substituir com menor frequência.
Críticas