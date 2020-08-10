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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FM25SS050P/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug & Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
256 GB
Unidade de estado sólido
Com a sincronização de todos os ficheiros no seu PC, é possível aceder e trabalhar com os seus documentos em qualquer local, bastando para isso alguns cliques no rato.
Poupe espaço através da compressão automática de todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.
Críticas