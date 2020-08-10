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Descontinuado

SSD

FM25SS050P/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug & Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

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Troque ficheiros num instante!

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

  • 256 GB

  • Unidade de estado sólido

Sincronização de ficheiros completa entre o PC e o UFD

Com a sincronização de todos os ficheiros no seu PC, é possível aceder e trabalhar com os seus documentos em qualquer local, bastando para isso alguns cliques no rato.

A compressão automática de todos os ficheiros poupa espaço

Poupe espaço através da compressão automática de todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Especificações técnicas

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