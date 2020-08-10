ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

SSD

FM51SS050P/00

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

Dispositivo Plug & Play de fácil utilização. A SSD da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.

Ver todos os benefícios

Troque ficheiros num instante!

Dispositivo Plug and Play fácil de usar!

  • 512 GB

  • Unidade de estado sólido

Embalagem com abertura fácil

As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.

Unidade USB moderna com design colorido

Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento

A compressão automática de todos os ficheiros poupa espaço

Poupe espaço através da compressão automática de todos os ficheiros que coloca na unidade flash USB

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis