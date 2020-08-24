Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FM64FD175E/00
Dispositivo Plug and Play fácil de usar!
Dispositivo Plug and Play de fácil utilização. A colorida unidade flash USB em edição MOTION da Philips torna o armazenamento e a partilha de ficheiros, fotografias e música fácil e acessível.
64 GB
Motion Edition 3.2
Embalagem de 3
Escolha uma cor moderna: cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e diversão
Escolha a sua cor da moda: amarelo canário, cor-de-rosa gelatina, roxo ultra-violeta, verde absinto ou azul eléctrico para armazenar e partilhar dados com estilo e divertimento
As perfurações na embalagem indicam-lhe a melhor maneira de abri-la e aceder rapidamente à sua unidade USB sem incómodos.