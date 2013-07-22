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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FWM154/12

4.3

| (16) Críticas | 93% recomendam este produto

Obcecado pelo som

Aproveite ao máximo a sua música com o sistema mini Hi-fi da Philips que dispõe de um sistema de altifalantes de graves de 2 vias para um som rico. Optimize as suas definições de som ajustando o equilíbrio dos diferentes géneros musicais com o Controlo de som digital.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

  • 40 W

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

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Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

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Críticas

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4.3

de 5

16

Críticas

93%

recomendam este produto

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

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Esta avaliação foi feita para FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

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01/06/2012

United Kingdom

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w.o.w

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