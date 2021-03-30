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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FWM197/12

3.7

| (7) Críticas

Obcecado pelo som

Experimente um entretenimento ilimitado com as suas faixas de música em CD/WMA/MP3 durante até 10 horas no sistema mini Hi-fi da Philips. Aumente o seu entretenimento musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu leitor portátil - com MP3 Link.

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Obcecado pelo som

  • 120 W

Potência de saída total de 120 W RMS

Potência de saída total de 120 W RMS

Este sistema tem 120 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Leitor de cassetes com paragem automática

Leitor de cassetes com paragem automática

0

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

7

Críticas

3

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Pontos positivos

Con lo bien que van las de Philips

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM197 Minicadena Hi-Fi

Data de utilização 2019-03-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM197 Minicadena Hi-Fi

Data de utilização 2019-03-30

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

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Esta avaliação foi feita para FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Data de utilização 2019-10-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Data de utilização 2019-10-11

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

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Esta avaliação foi feita para FWM197 Mini-HiFi-systeem

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