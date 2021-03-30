Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FWM197/12
Obcecado pelo som
Experimente um entretenimento ilimitado com as suas faixas de música em CD/WMA/MP3 durante até 10 horas no sistema mini Hi-fi da Philips. Aumente o seu entretenimento musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu leitor portátil - com MP3 Link.
120 W
Este sistema tem 120 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para optimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.
0
3.7
de 5
7
Críticas
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Pontos positivos
Con lo bien que van las de Philips
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Minicadena Hi-Fi
Data de utilização 2019-03-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Minicadena Hi-Fi
Data de utilização 2019-03-30
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Data de utilização 2019-10-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Data de utilização 2019-10-11
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Mini-HiFi-systeem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM197 Mini-HiFi-systeem