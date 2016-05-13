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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FWM210/12

4.3

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Som rico e poderoso

Experimente um entretenimento ilimitado com as suas músicas em CD/WMA/MP3 com potência de saída de 140 W RMS. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu dispositivo de armazenamento em massa USB - com USB directo

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • CD, CD de MP3

  • USB Directo

  • FM

  • 120 W

Sintonização digital para programação de estações

Sintonização digital para programação de estações

Potência de saída total de 140 W RMS

Potência de saída total de 140 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

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Esta avaliação foi feita para FWM210 Minicadena Hi-Fi

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20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

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Esta avaliação foi feita para FWM210 Mini-HiFi-systeem

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14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

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