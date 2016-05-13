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Descontinuado
Som rico e poderoso
Experimente um entretenimento ilimitado com as suas músicas em CD/WMA/MP3 com potência de saída de 140 W RMS. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu dispositivo de armazenamento em massa USB - com USB directo
CD, CD de MP3
USB Directo
FM
120 W
RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
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4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
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Esta avaliação foi feita para FWM210 Minicadena Hi-Fi
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Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
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Esta avaliação foi feita para FWM210 Mini-HiFi-systeem
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gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM210 Minichaîne hi-fi
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