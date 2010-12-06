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Descontinuado
Grave e reproduza música instantaneamente
Para um prazer musical ilimitado, a FWM377 oferece um comutador para 3 CDs, reprodução durante 30 horas sem interrupção e capacidade para extrair toda a sua música - de CDs, cassetes e sintonizador - directamente para um dispositivo USB. Para além disso, o som MAX e o Dynamic Bass Boost garantem um óptimo som!
Com um carregador de três discos para reprodução de música, pode escolher entre três CDs diferentes que estão dentro do dispositivo, a qualquer altura. Esta característica de conveniência permite tirar partido de uma grande variedade de músicas, poupando o tempo dedicado a mudar CDs frequentemente.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
5.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
hearts18741
06/12/2010
United Kingdom
Philips mini Hi-Fi
Wow, what a great decision it was to get this product, great sound, functionality and ample power (volume) output for my needs, stylish looks added to the great service, I'm well pleased.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System
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Esta avaliação foi feita para FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System
Lagon54
01/01/2023
France
Philips M377 hi-fi système
Acheté en 2008 toujour en service très bon produit fiable à 100%
Pontos positivos
Produit de 2008 toujour opérationnelle à 100%
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para FWM377 Minichaîne hi-fi MP3
Data de utilização 2021-01-01
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-01-01
Geo55
09/12/2022
France
Super chouette
Dommage que vous n'en fabriquer plus c'est du très bon matériel
Pontos positivos
Enregistrement pas besoin de pc
Pontos negativos
Bouton volume
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Esta avaliação foi feita para FWM377 Minichaîne hi-fi MP3
Data de utilização 2021-11-08
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Data de utilização 2021-11-08