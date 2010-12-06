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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi MP3

FWM377/12

5

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Grave e reproduza música instantaneamente

Para um prazer musical ilimitado, a FWM377 oferece um comutador para 3 CDs, reprodução durante 30 horas sem interrupção e capacidade para extrair toda a sua música - de CDs, cassetes e sintonizador - directamente para um dispositivo USB. Para além disso, o som MAX e o Dynamic Bass Boost garantem um óptimo som!

Ver todos os benefícios

para diversão ilimitada

Grave e reproduza música instantaneamente

Potência total de 240 W RMS

Potência total de 240 W RMS

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente

Carregador de 3 discos para reprodução cómoda de vários discos

Carregador de 3 discos para reprodução cómoda de vários discos

Com um carregador de três discos para reprodução de música, pode escolher entre três CDs diferentes que estão dentro do dispositivo, a qualquer altura. Esta característica de conveniência permite tirar partido de uma grande variedade de músicas, poupando o tempo dedicado a mudar CDs frequentemente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

06/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Philips mini Hi-Fi

Wow, what a great decision it was to get this product, great sound, functionality and ample power (volume) output for my needs, stylish looks added to the great service, I'm well pleased.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System

01/01/2023

France

France

Philips M377 hi-fi système

Acheté en 2008 toujour en service très bon produit fiable à 100%

Pontos positivos

Produit de 2008 toujour opérationnelle à 100%

Pontos negativos

Aucun

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Esta avaliação foi feita para FWM377 Minichaîne hi-fi MP3

Data de utilização 2021-01-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM377 Minichaîne hi-fi MP3

Data de utilização 2021-01-01

09/12/2022

France

France

Super chouette

Dommage que vous n'en fabriquer plus c'est du très bon matériel

Pontos positivos

Enregistrement pas besoin de pc

Pontos negativos

Bouton volume

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Esta avaliação foi feita para FWM377 Minichaîne hi-fi MP3

Data de utilização 2021-11-08

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2021-11-08

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