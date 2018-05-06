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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FX10/12

4.5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Música potente sem fios
Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som e uma potência de saída total de 230 W RMS proporciona música intensa.
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Música potente sem fios

  • Bluetooth®

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

O amplificador duplo assegura um desempenho sonoro melhorado através da redução da intermodulação entre o woofer e o tweeter, visto que cada transdutor é controlado pelo seu próprio amplificador dedicado. Como resultado obtém graves profundos e poderosos que têm um elevado impacto sem interferir demasiado nas frequências mais elevadas, para que estas se mantenham puras e detalhadas. Combinado com um design de transição preciso e activo, é alcançado um melhor controlo na fase e na frequência de resposta de cada transdutor, resultando num som mais equilibrado e natural.

Som MAX para uma potência imediata

Som MAX para uma potência imediata

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

06/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

I LOVE IT

i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!

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20/07/2017

Italia

Italia

FX 10 STRAORDINARIO

Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.

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23/12/2016

Österreich

Österreich

Super Produkt

Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.

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