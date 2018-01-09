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Descontinuado
Bluetooth® e NFC
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.
A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.
A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
4.0
de 5
30
Críticas
85%
recomendam este produto
Jardim
09/01/2018
Portugal
Muito bom
É uma excelente aparelhagem. Só tem dois senãos a meu ver: —não tem entrada de auscultadores —o volume mínimo é muito alto, ou seja, à noite se quiser ouvir música para adormecer o volume é um pouco acima do pretendido no silêncio. Em FM ainda fica mais alto... No cômputo geral é uma excelente aparelhagem para o valor da aquisição, excelente som, ligações suficientes, Boa qualidade de construção! Recomendo! Nuno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX25 Sistema Mini Hi-Fi
Sim, recomendo este produto
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MileR88
30/08/2018
United Kingdom
really good sound quality
Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending
Esta avaliação foi feita para FX25 Mini Hi-Fi System
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Frambo123
27/08/2018
United Kingdom
Amazing sound machine.
I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FX25 Mini Hi-Fi System
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