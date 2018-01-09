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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FX25/12

4
| (30) Críticas | 85% recomendam este produto
Som mega sem fios
Transmita música sem fios via Bluetooth® a partir de qualquer dispositivo inteligente, com tecnologia NFC para emparelhamento instantâneo. Um amplificador duplo oferece uma melhor qualidade de som e uma potência de saída total de 300 W RMS fornece um som incrivelmente amplo.
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  • Bluetooth® e NFC

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Som MAX para uma potência imediata

Som MAX para uma potência imediata

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Entrada de áudio para reprodução de música portátil

A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

30

Críticas

85%

recomendam este produto

09/01/2018

Portugal

Portugal

Muito bom

É uma excelente aparelhagem. Só tem dois senãos a meu ver: —não tem entrada de auscultadores —o volume mínimo é muito alto, ou seja, à noite se quiser ouvir música para adormecer o volume é um pouco acima do pretendido no silêncio. Em FM ainda fica mais alto... No cômputo geral é uma excelente aparelhagem para o valor da aquisição, excelente som, ligações suficientes, Boa qualidade de construção! Recomendo! Nuno

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30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

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27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

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