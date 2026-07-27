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Descontinuado
FY0194/30
Até 12 meses de vida útil
Filtra 99,5% das partículas de 0,003 µm
Os filtros de ar da Philips passam por um conjunto de testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da fábrica. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos filtros foram concebidos para proporcionar o melhor desempenho ao seu purificador da Philips até ao último dia de vida útil dos mesmos.
As fibras de baixa resistência do filtro NanoProtect HEPA maximizam o fluxo de ar. A carga eletrostática atrai partículas muito pequenas, com dimensões de até 0,003 mícrones, com 99,98% de eficiência, o que permite que o filtro limpe o ar mais rapidamente do que um filtro HEPA H13 utilizado para fins médicos. (4)
O purificador capta aerossóis, incluindo os que podem conter vírus respiratórios. Testado de forma independente para remover até 99,9% de vírus e aerossóis do ar. Também testado para coronavírus. (8)
Críticas
(1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.
(2) Aplicável apenas aos modelos selecionados com conetividade
(3) Aplicável apenas aos países com lojas Philips disponíveis
(4) O material do filtro NanoProtect HEPA proporciona uma menor resistência ao fluxo de ar do que o material de um filtro HEPA H13, o que permite que um purificador de ar da Philips com NanoProtect forneça uma taxa de purificação do ar (CADR) superior à de um filtro HEPA H13 certificado com uma dimensão equivalente
(5) A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.
(6) Contingente no filtro utilizado com o purificador AC1711 ou 1715 da Philips
(7) O teste da taxa de redução microbiana foi realizado pela Airmid Healthgroup Ltd. numa câmara de testes de 28,5 m³ contaminada com Influenza A (H1N1) em suspensão.
(8) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.