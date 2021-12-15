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Descontinuado
FY0293/30
Filtro original para purificador de ar da série 800
Filtro de substituição original para o seu purificador de ar: HEPA NanoProtect 3 em 1, carbono ativo e pré-filtro para proteção contra a poluição, pólen, pó, alergénios de animais e partículas de vírus.
Compatível com a série 800
Na caixa: 1 filtro
Vida útil de 1 ano
Filtro original da Philips
Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 800: AC0830, AC0850. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.
Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 1 ano (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.
O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.
2.7
de 5
23
Críticas
¡¡M!!
15/12/2021
España
Comprador verificado
Perfecto!
Fácil de usar, duradero y pequeño. No abulta demasiado ni es complicado el quitar-poner. Le puedes alargar un poco la vida aspirando con aspirador el polvo que se le queda, aunque cuando pierde el blanco lo reemplazo por otro.
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Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1
Elly_2
05/05/2025
United Kingdom
Excellent filter
Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe
Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1
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GBLondon
21/10/2023
United Kingdom
Excellent
Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.
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(1) Do ar que passa através do filtro, de acordo com a norma DIN71460 com o aerossol NaCl 0,003 um e 0,3 um, instituto iUTA
(2) Média calculada. A vida útil do filtro depende da qualidade do ar e da utilização.