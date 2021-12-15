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  • Filtro original para purificador de ar da série 800
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Descontinuado

Purificador de ar série 800Filtro HEPA NanoProtect e carvão ativo

FY0293/30

2.7

| (23) Críticas

Filtro original para purificador de ar da série 800

Filtro de substituição original para o seu purificador de ar: HEPA NanoProtect 3 em 1, carbono ativo e pré-filtro para proteção contra a poluição, pólen, pó, alergénios de animais e partículas de vírus.

Ver todos os benefícios

Capta eficazmente 99,9% das nanopartículas (1)

Filtro original para purificador de ar da série 800

  • Compatível com a série 800

  • Na caixa: 1 filtro

  • Vida útil de 1 ano

  • Filtro original da Philips

Compatível com a série 800

Compatível com a série 800

Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 800: AC0830, AC0850. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.

Filtros de vida útil longa até 1 ano

Filtros de vida útil longa até 1 ano

Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 1 ano (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.

Filtro Philips original para o melhor desempenho

Filtro Philips original para o melhor desempenho

O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.7

de 5

23

Críticas

15/12/2021

España

España

Comprador verificado

Perfecto!

Fácil de usar, duradero y pequeño. No abulta demasiado ni es complicado el quitar-poner. Le puedes alargar un poco la vida aspirando con aspirador el polvo que se le queda, aunque cuando pierde el blanco lo reemplazo por otro.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY0293/30 Integrado 3 en 1

05/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent filter

Excellent filter, please keep making this! I have a 800 series air purifier that cleans my little room of the occasional cigarette and which I wish to continue to 'arm' hehe

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

21/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Top quality, genuine Philips replacement filter. Highly recommend.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter Integrated 3-in-1

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. (1) Do ar que passa através do filtro, de acordo com a norma DIN71460 com o aerossol NaCl 0,003 um e 0,3 um, instituto iUTA

  2. (2) Média calculada. A vida útil do filtro depende da qualidade do ar e da utilização.