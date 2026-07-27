Os filtros da Philips garantem que o seu dispositivo funciona eficazmente

Os filtros de ar da Philips passam por um conjunto de testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da fábrica. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos filtros foram concebidos para proporcionar o melhor desempenho ao seu purificador da Philips até ao último dia de vida útil dos mesmos.