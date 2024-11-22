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  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
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Descontinuado

Filtro de substituição genuíno3 em 1 integrado

FY4440/30

1.2

| (5) Críticas

3 filtros em 1 para obter um bom desempenho desde o primeiro dia

A nossa filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carvão ativado e pré-filtro garante que fica protegido contra bactérias, pólen, poeiras, PM2,5, pelo dos animais de estimação e gases.

Ver todos os benefícios

Filtro genuíno da Philips que se adapta na perfeição

3 filtros em 1 para obter um bom desempenho desde o primeiro dia

  • Até 36 meses de vida útil

  • HEPA + carvão ativado + pré-filtro

  • Filtra 99,97% a 0,003 μm

  • Filtra gases e odores

Ajuste perfeito para um desempenho consistentemente elevado

Ajuste perfeito para um desempenho consistentemente elevado

O filtro genuíno da Philips foi concebido em conjunto com o próprio dispositivo para garantir um ajuste perfeito que assegura um funcionamento contínuo e sem problemas do dispositivo.

Os filtros da Philips garantem que o seu dispositivo funciona eficazmente

Os filtros da Philips garantem que o seu dispositivo funciona eficazmente

Os filtros de ar da Philips passam por um conjunto de testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da fábrica. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos filtros foram concebidos para proporcionar o melhor desempenho ao seu purificador da Philips até ao último dia de vida útil dos mesmos.

Três filtros em 1 para maior comodidade e desempenho superior

Três filtros em 1 para maior comodidade e desempenho superior

O filtro cilíndrico 3 em 1 combina três camadas de filtragem para manter o seu dispositivo a funcionar como no primeiro dia.(6) A nossa combinação de carvão ativado, HEPA e pré-filtro é ideal para remover poluentes, vírus, alergénios e bactérias. Para garantir que respira um ar mais limpo, recomendamos a substituição dos três filtros em simultâneo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.2

de 5

5

Críticas

5
4
3

22/11/2024

Portugal

Portugal

Produto descontinuado só para Portugal

Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável

Pontos positivos

Duradouro, filtra bem

Pontos negativos

Descontinuado

Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Data de utilização 2024-05-22

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Data de utilização 2024-05-22

18/06/2026

Portugal

Portugal

Ridículo terem descontinuado!!

Comprei o Phillips 4000i há pouco mais de 1 ano, pague €300 e agora foi descontinuado?! Uma marca tão grande como a Philips precisa de tomar medidas para compensar as pessoas que compraram este air purifier, ou oferecendo-lhes o dinheiro de volta, ou dar um aparelho NOVO que não esteja descontinuado, ou então continuar a fazer filtros para isto, senão tenho uma máquina de €300 que não está a fazer nada!

Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado

Data de utilização 2026-06-18

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Data de utilização 2026-06-18

02/07/2026

España

España

Precio abusivo

Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1

Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1

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Avisos legais

  1. (1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.

  2. (2) Aplicável apenas aos modelos selecionados com conetividade

  3. (3) Aplicável apenas aos países com lojas Philips disponíveis

  4. (4) O material do filtro NanoProtect HEPA proporciona uma menor resistência ao fluxo de ar do que o material de um filtro HEPA H13, o que permite que um purificador de ar da Philips com NanoProtect forneça uma taxa de purificação do ar (CADR) superior à de um filtro HEPA H13 certificado com uma dimensão equivalente

  5. (5) A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.

  6. (6) Contingente no filtro utilizado com o purificador AC1711 ou 1715 da Philips

  7. (7) O teste da taxa de redução microbiana foi realizado pela Airmid Healthgroup Ltd. numa câmara de testes de 28,5 m³ contaminada com Influenza A (H1N1) em suspensão.

  8. (8) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.