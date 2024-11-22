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Descontinuado
FY4440/30
3 filtros em 1 para obter um bom desempenho desde o primeiro dia
A nossa filtragem de 3 camadas com NanoProtect HEPA, carvão ativado e pré-filtro garante que fica protegido contra bactérias, pólen, poeiras, PM2,5, pelo dos animais de estimação e gases.
Até 36 meses de vida útil
HEPA + carvão ativado + pré-filtro
Filtra 99,97% a 0,003 μm
Filtra gases e odores
O filtro genuíno da Philips foi concebido em conjunto com o próprio dispositivo para garantir um ajuste perfeito que assegura um funcionamento contínuo e sem problemas do dispositivo.
Os filtros de ar da Philips passam por um conjunto de testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da fábrica. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos filtros foram concebidos para proporcionar o melhor desempenho ao seu purificador da Philips até ao último dia de vida útil dos mesmos.
O filtro cilíndrico 3 em 1 combina três camadas de filtragem para manter o seu dispositivo a funcionar como no primeiro dia.(6) A nossa combinação de carvão ativado, HEPA e pré-filtro é ideal para remover poluentes, vírus, alergénios e bactérias. Para garantir que respira um ar mais limpo, recomendamos a substituição dos três filtros em simultâneo.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
1.2
de 5
5
Críticas
java427
22/11/2024
Portugal
Produto descontinuado só para Portugal
Tenho um purificador de ar de 500 euros (que ainda se vende em muitos retalhistas) e que usa este filtro. O filtro parece funcionar muito bem e durante bastante tempo. No entanto é inaceitável que o site PT da Philips marque este filtro como descontinuado, mas se eu vivesse em Espanha já poderia encomendar directamente do site espanhol. O site espanhol não envia para fora de Espanha, em 2024, com UE, etc. Lamentável
Pontos positivos
Duradouro, filtra bem
Pontos negativos
Descontinuado
Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Data de utilização 2024-05-22
Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Data de utilização 2024-05-22
Joe92
18/06/2026
Portugal
Ridículo terem descontinuado!!
Comprei o Phillips 4000i há pouco mais de 1 ano, pague €300 e agora foi descontinuado?! Uma marca tão grande como a Philips precisa de tomar medidas para compensar as pessoas que compraram este air purifier, ou oferecendo-lhes o dinheiro de volta, ou dar um aparelho NOVO que não esteja descontinuado, ou então continuar a fazer filtros para isto, senão tenho uma máquina de €300 que não está a fazer nada!
Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Data de utilização 2026-06-18
Esta avaliação foi feita para Filtro de substituição genuíno FY4440/30 3 em 1 integrado
Data de utilização 2026-06-18
Enfurecido12
02/07/2026
España
Precio abusivo
Cada vez estan mas caros, no solo este modelo si no todos los filtros de purificador de esta marca, me parece un abuso el precio de estos filtros, cuando un filtro hepa no cuesta apenas de fabricar en material. Si esto sigue asi sera la ultima vez que compre nada de philips, de mi no se van a aprovechar mas...
Esta avaliação foi feita para Genuine replacement filter FY4440/30 Integrado 3 en 1
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(1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.
(2) Aplicável apenas aos modelos selecionados com conetividade
(3) Aplicável apenas aos países com lojas Philips disponíveis
(4) O material do filtro NanoProtect HEPA proporciona uma menor resistência ao fluxo de ar do que o material de um filtro HEPA H13, o que permite que um purificador de ar da Philips com NanoProtect forneça uma taxa de purificação do ar (CADR) superior à de um filtro HEPA H13 certificado com uma dimensão equivalente
(5) A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.
(6) Contingente no filtro utilizado com o purificador AC1711 ou 1715 da Philips
(7) O teste da taxa de redução microbiana foi realizado pela Airmid Healthgroup Ltd. numa câmara de testes de 28,5 m³ contaminada com Influenza A (H1N1) em suspensão.
(8) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.