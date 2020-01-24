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Descontinuado
Remove borboto do tecido
Apropriado para todas as peças de roupa
2 pilhas AA da Philips incl.
Superfície grande da lâmina assegura que é abrangida uma área maior da peça de roupa em simultâneo, sendo, por isso, necessárias menos passagens para a sua peça de roupa ter novamente um aspecto novo
As lâminas rodam com uma velocidade até 8800 rotações por minuto para uma remoção eficaz e rápida de borbotos nas suas peças de roupa
O recipiente, onde o borboto retirado é guardado, é fácil de remover e esvaziar.
Prémios
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
JvR6
24/01/2020
Portugal
Comprador verificado
Funcional
Boa relação qualidade preço O anterior funcionava perfeitamente mas partiu o contentor
Pontos negativos
Jvr0
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para série 500 GC026/00 Tira-borbotos
Sim, recomendo este produto
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