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Descontinuado
GC026/80
Remove borboto do tecido
Apropriado para todas as peças de roupa
2 pilhas AA da Philips incl.
Superfície grande da lâmina assegura que é abrangida uma área maior da peça de roupa em simultâneo, sendo, por isso, necessárias menos passagens para a sua peça de roupa ter novamente um aspecto novo
As lâminas rodam com uma velocidade até 8800 rotações por minuto para uma remoção eficaz e rápida de borbotos nas suas peças de roupa
O recipiente, onde o borboto retirado é guardado, é fácil de remover e esvaziar.
Prémios
Críticas