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  • Tira-borbotos
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Descontinuado

série 500Tira-borbotos

GC026/80

1 prémio

Tira-borbotos
O tira-borbotos da Philips permite-lhe remover, de forma fácil e rápida, os borbotos de todos os tipos de roupa. Todas as peças em tecido, quer seja uma camisola ou um cobertor, ficarão como novas!
Ver todos os benefícios

Dê nova vida a peças usadas de imediato

Tira-borbotos

  • Remove borboto do tecido

  • Apropriado para todas as peças de roupa

  • 2 pilhas AA da Philips incl.

Superfície grande da lâmina para abranger uma área grande de uma só vez

Superfície grande da lâmina para abranger uma área grande de uma só vez

Superfície grande da lâmina assegura que é abrangida uma área maior da peça de roupa em simultâneo, sendo, por isso, necessárias menos passagens para a sua peça de roupa ter novamente um aspecto novo

Até 8800 rotações por minutos da lâmina para uma remoção eficaz

Até 8800 rotações por minutos da lâmina para uma remoção eficaz

As lâminas rodam com uma velocidade até 8800 rotações por minuto para uma remoção eficaz e rápida de borbotos nas suas peças de roupa

O recipiente para borboto é fácil de retirar e esvaziar

O recipiente para borboto é fácil de retirar e esvaziar

O recipiente, onde o borboto retirado é guardado, é fácil de remover e esvaziar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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