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  • Simples, rápido e eficaz
  • Simples, rápido e eficaz
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  • Simples, rápido e eficaz

Descontinuado

Ferro seco

GC130/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Simples, rápido e eficaz
Este ferro leve e de alta qualidade foi concebido para engomar as suas roupas de forma simples e eficaz.
Ver todos os benefícios

Ferro leve e de alta qualidade

Simples, rápido e eficaz

Base em alumínio que desliza facilmente em todos os tecidos

Base em alumínio que desliza facilmente em todos os tecidos

A base em alumínio de longa duração desliza facilmente sobre todos os tecidos, é resistente aos riscos e fácil de limpar.

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões torna o engomar junto dos botões e das costuras mais rápido e fácil.

Rebobinador do fio para guardar convenientemente o fio de alimentação

O fio pode ser enrolado à volta do descanso para que o aparelho seja fácil de guardar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

04/06/2018

España

España

PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO

PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha en seco GC130

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Plancha en seco GC130

10/12/2016

Italia

Italia

philips diva 130 è un prodotto eccellente ( per me )

possiedo il ferro da stiro PHILIPS Diva 130 da venti anni lo trovo eccellente lo uso tutti i giorni non ha la spia di accensione ma non ha importanza

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC130 Ferro da stiro a secco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC130 Ferro da stiro a secco

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