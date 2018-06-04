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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
A ranhura para os botões torna o engomar junto dos botões e das costuras mais rápido e fácil.
A base em alumínio de longa duração desliza facilmente sobre todos os tecidos, é resistente aos riscos e fácil de limpar.
A base do seu ferro Philips é revestida por uma camada especial antiaderente para deslizar facilmente em todos os tecidos.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
LR23
04/06/2018
España
PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO
PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha en seco GC130
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Plancha en seco GC130
tiffany75
10/12/2016
Italia
philips diva 130 è un prodotto eccellente ( per me )
possiedo il ferro da stiro PHILIPS Diva 130 da venti anni lo trovo eccellente lo uso tutti i giorni non ha la spia di accensione ma non ha importanza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC130 Ferro da stiro a secco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC130 Ferro da stiro a secco