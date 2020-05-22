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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Base DynaGlide
Cabo com 1,8 m de comprimento
Ferro de 1200 W
1200 Watts
O revestimento DynaGlide é um dos melhores revestimentos para bases da Philips. É muito mais resistente a riscos e desliza melhor do que uma base em alumínio, antiaderente ou cerâmica.
A ponta fina da base permite alcançar facilmente as áreas mais difíceis, como entre os botões, ao marcar pregas e nos cantos.
A ranhura para os botões torna o engomar mais rápido junto a botões e costuras.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
FS2020
22/05/2020
Ελλάδα
Πολύ καλό
Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Μαλαματένια
21/08/2018
Ελλάδα
KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ
Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα