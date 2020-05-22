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  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize
  • A base com o melhor deslize

Descontinuado

Ferro seco

GC160/02

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

A base com o melhor deslize
Affinia é o novo ferro a seco da Philips com base DynaGlide, que desliza facilmente sobre as peças de roupa. A base com ponta fina, a pega confortável texturizada e o controlo elevado de temperatura tornam este ferro fácil de utilizar.
Ver todos os benefícios

Para ferros a seco da Philips

A base com o melhor deslize

  • Base DynaGlide

  • Cabo com 1,8 m de comprimento

  • Ferro de 1200 W

  • 1200 Watts

Base DynaGlide para deslizar facilmente sobre todas as peças de roupa

Base DynaGlide para deslizar facilmente sobre todas as peças de roupa

O revestimento DynaGlide é um dos melhores revestimentos para bases da Philips. É muito mais resistente a riscos e desliza melhor do que uma base em alumínio, antiaderente ou cerâmica.

A base com ponta fina alcança facilmente as áreas difíceis

A base com ponta fina alcança facilmente as áreas difíceis

A ponta fina da base permite alcançar facilmente as áreas mais difíceis, como entre os botões, ao marcar pregas e nos cantos.

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões torna o engomar mais rápido junto a botões e costuras.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Απίστευτα ελαφρύ γλιστράει στο ρούχο πολύ καλό αποτέλεσμα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

21/08/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

KAΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ

Εχω χρησιμοποιήσει άπειρα ξηρά σίδερα,είναι το πρώτο που χαίρομαι το σιδέρωμα(βαρετή οικιακή εργασία) Σαν παλιά νοικοκυρά δεν μπόρεσα να συνηθίσω τα ατμοσίδερα που έχουν κατακλύσει την αγορά με αποτέλεσμα αυτό το σίδερο να μου έχει κάνει το σιδέρωμα κυριολεκτικά παιχνιδάκι ΜΠΡΑΒΟ στη PHILIPS

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC160/02 Σίδερο για στεγνό σιδέρωμα

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