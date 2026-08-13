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Descontinuado
GC1720
Vapor de 17 g/min.
Base Blue Ceralon
Anticalcário
1400 Watts
Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.
Base em Ceralon que desliza melhor em todos os tecidos.
A função de borrifador produz um ligeiro embaciamento que humedece uniformemente o tecido, tornando mais fácil passar a ferro os vincos.
Prémios
Críticas