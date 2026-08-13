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Descontinuado
GC1820/02
Base Dynaglide dourada
Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.
Vapor contínuo de até 22 g/min para uma melhor remoção dos vincos.
Base DynaGlide dourada resistente a riscos para um deslizar perfeito em todos os tecidos.
Prémios
Críticas