8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil

A tábua desempenha um papel importante na experiência de engomar. Todos os detalhes da nova tábua de engomar da Philips foram pensados de forma a tornar o seu engomar verdadeiramente simples. Esta tábua única inclui 8 soluções inteligentes que resolvem todos os incómodos do engomar