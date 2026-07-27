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  • 8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil
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Descontinuado

Simples 8Tábua de passar

GC240/25

1 prémio

8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil
A tábua desempenha um papel importante na experiência de engomar. Todos os detalhes da nova tábua de engomar da Philips foram pensados de forma a tornar o seu engomar verdadeiramente simples. Esta tábua única inclui 8 soluções inteligentes que resolvem todos os incómodos do engomar
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Com sistema ShoulderWing exclusivo

8 soluções inteligentes para um engomar verdadeiramente fácil

  • com sistema ShoulderWing

1 kg mais leve*

1 kg mais leve*

A tábua de engomar é agora 1 kg mais leve em comparação com a versão anterior para um transporte mais prático antes da sua sessão de engomar

Cabide

Cabide

Não precisa de procurar um local próximo de si para pendurar as suas camisas acabadas de engomar. Depois de engomar, pode pendurar as peças de roupa directamente no prático cabide para pendurar.

Concebida para estabilidade: bloqueio para transporte e capas para os pés

Concebida para estabilidade: bloqueio para transporte e capas para os pés

O bloqueio para transporte evita quedas acidentais da tábua enquanto engoma e mantém a tábua fechada enquanto está arrumada. A tábua de engomar é suportada por uma construção com perna dupla com capas antideslizantes para os pés que oferecem estabilidade adicional.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com versão anterior da GC240

  2. Redução do som em comparação com protecção multicamadas para tábua