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Descontinuado
GC240/25
com sistema ShoulderWing
A tábua de engomar é agora 1 kg mais leve em comparação com a versão anterior para um transporte mais prático antes da sua sessão de engomar
Não precisa de procurar um local próximo de si para pendurar as suas camisas acabadas de engomar. Depois de engomar, pode pendurar as peças de roupa directamente no prático cabide para pendurar.
O bloqueio para transporte evita quedas acidentais da tábua enquanto engoma e mantém a tábua fechada enquanto está arrumada. A tábua de engomar é suportada por uma construção com perna dupla com capas antideslizantes para os pés que oferecem estabilidade adicional.
Prémios
Críticas
Em comparação com versão anterior da GC240
Redução do som em comparação com protecção multicamadas para tábua