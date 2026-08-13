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Descontinuado
GC2530/02
Dripstop
32 g
2100 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O jato de vapor de 95 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Prémios
Críticas