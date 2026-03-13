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Manuais e documentação

User Manual Philips 2500 series Steam iron

  • PDF ficheiro, 876 kB
  • 13 March 2026

Para obter excelentes resultados, quer um jacto de vapor potente e um ferro que nunca desiste. Com um jacto de vapor de 95 g, 2100 W para um vapor contínuo e elevado e o Sistema Double Active Calc, este prático ferro dá-lhe uma óptima relação qualidade/preço!

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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