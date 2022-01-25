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Descontinuado
2400 W
Jacto de vapor de 180 g
Vapor contínuo de 40 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
4.6
de 5
108
Críticas
95%
recomendam este produto
M.Zak
25/01/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Great
Super quality as Philips is known for. Happy to have it.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2673/89 Steam iron
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Arkitecto
13/01/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent steam iron
For me, pleasing design, good features & easy use. Best iron I've had.
Sim, recomendo este produto
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Mag.
06/10/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Easy to use
Brilliant iron super smooth, the best iron I have had and I am 75 years old.
Sim, recomendo este produto
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