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Descontinuado

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC2675/85

4.6
| (108) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido do início ao fim
Torna o engomar mais rápido do início ao fim: aquecimento rápido, orifício de água XL, jatos de vapor mais potentes para enfrentar os vincos difíceis, base em cerâmica resistente para um deslizar mais rápido e o nosso sistema antipingos. São cinco fatores que tornam o engomar mais rápido.
Ver todos os benefícios

5 formas de tornar o engomar mais rápido

Mais rápido do início ao fim

  • 2400 W

  • Jacto de vapor de 180 g

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Base cerâmica

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.6

de 5

108

Críticas

95%

recomendam este produto

2

25/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Great

Super quality as Philips is known for. Happy to have it.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2673/89 Steam iron

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13/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Excellent steam iron

For me, pleasing design, good features & easy use. Best iron I've had.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2673/89 Steam iron

Sim, recomendo este produto

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06/10/2021

United Kingdom

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Comprador verificado

Easy to use

Brilliant iron super smooth, the best iron I have had and I am 75 years old.

Sim, recomendo este produto

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