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Descontinuado

2800 seriesFerro a vapor

GC2810/02

4.1

| (16) Críticas | 81% recomendam este produto

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desapontará. Com a sua nova base SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante, e a sua limpeza de calcário fácil de utilizar, este ferro a vapor da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!

Ver todos os benefícios

Ferro com a nova base SteamGlide

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • SteamGlide

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante.

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.1

de 5

16

Críticas

81%

recomendam este produto

2

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2800 series GC2810 Steam iron

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15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

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02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy to understand and use

An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.

Sim, recomendo este produto

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