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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desapontará. Com a sua nova base SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante, e a sua limpeza de calcário fácil de utilizar, este ferro a vapor da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!
SteamGlide
2000 W para uma saída de vapor elevada e constante.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
4.1
de 5
16
Críticas
81%
recomendam este produto
MrsMcleod
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 2800 series GC2810 Steam iron
Sim, recomendo este produto
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happyhippo
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
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JohnMcDarren
02/10/2011
United Kingdom
Easy to understand and use
An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.
Sim, recomendo este produto
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