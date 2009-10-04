ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
  • Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Descontinuado

Ferro a vapor

GC2820/02

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante e as suas pastilhas anticalcário, este ferro GC2820/02 da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!

Ver todos os benefícios

Ferro com a nova base SteamGlide

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • Vapor 30 g/min.; jacto de vapor 90 g

  • Base do ferro SteamGlide

  • Anticalcário

  • 2000 Watts

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

As pastilhas desfazem o calcário para o poder remover facilmente

Ao longo do tempo o calcário acumula-se no seu ferro. Esta pastilha desfaz o calcário em pedaços pequenos para que o possa eliminar facilmente do seu ferro. Esta limpeza tem de ser efectuada uma vez por mês.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis