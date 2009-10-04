Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante e as suas pastilhas anticalcário, este ferro GC2820/02 da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!