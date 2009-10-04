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Descontinuado
GC2820/02
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, 2000 W para saída de vapor elevada e constante e as suas pastilhas anticalcário, este ferro GC2820/02 da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!
Vapor 30 g/min.; jacto de vapor 90 g
Base do ferro SteamGlide
Anticalcário
2000 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Ao longo do tempo o calcário acumula-se no seu ferro. Esta pastilha desfaz o calcário em pedaços pequenos para que o possa eliminar facilmente do seu ferro. Esta limpeza tem de ser efectuada uma vez por mês.
Prémios
Críticas