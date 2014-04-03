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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para óptimos resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, uma saída de vapor elevada e constante e a sua descalcificação fácil de utilizar, este prático ferro a vapor Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!
2000 W
Vapor de 30 g/min
2000 W para uma saída de vapor elevada e constante.
Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.
O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
4.3
de 5
24
Críticas
87%
recomendam este produto
letiboju1
03/04/2014
España
Un producto eficaz
Tiene un facil uso, calienta rapidamente y las arrugas de las prendas desaparecen, espero que tenga una vida util y duradera. Eso si, me he leido las instrucciones y el manual pero no averiguo la manera de eliminar la cal cuando deba, si pueden me explican donde esta. Muy buen producto, estoy satisfecha.
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Esta avaliação foi feita para Plancha de vapor PowerLife GC2910/20
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DOÑA68
19/12/2013
España
resultados comparables con planchas de mucho más precio
De momento sólo la he probado dos meses, pero es suficiente para ver los resultados del planchado. Acabo de comprar dos para regalar. Me falta comprobar su comportamiento con la cal, que es el problema del agua de mi casa y para eso se necesita bastante tiempo. Seguiré las instrucciones al respecto y a ver que pasa.
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deea10
19/12/2013
España
es una maravilla....
la uso cada semana...y tengo mucha ropa para planchar....es buenissima,me encanta,plancha como un centro de planchado...y si la sabes cuidar ..te dura toda la vida.Ya la he regalado a una amiga por su cumple y esta mas q encantada con la plancha.....
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