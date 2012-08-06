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Descontinuado

PowerLifeFerro a vapor

GC2930/02

4

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para óptimos resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, uma saída de vapor elevada e constante e uma pastilha anticalcário, este prático ferro a vapor da Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!

Ver todos os benefícios

Ferro com base SteamGlide

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 110 g

  • Base do ferro SteamGlide

  • Anticalcário

  • 2200 Watts

2200 Watts para uma saída de vapor elevada e constante

2200 Watts para uma saída de vapor elevada e constante

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor de 110 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 110 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor de 110 g permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2930/02 Steam iron

Sim, recomendo este produto

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06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Sim, recomendo este produto

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01/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

dashing away with the smoothing iron

I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!

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