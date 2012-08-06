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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para óptimos resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, uma saída de vapor elevada e constante e uma pastilha anticalcário, este ferro prático proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 120 g
Base do ferro SteamGlide
Anticalcário
2300 Watts
Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.
A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor de 120 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
4.0
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
mates
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2930/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
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sneeezeweed
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
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shirleydoll
01/02/2012
United Kingdom
dashing away with the smoothing iron
I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!
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