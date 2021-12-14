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Descontinuado

PowerLifeFerro a vapor

GC2997/40

4.4

| (150) Críticas | 93% recomendam este produto

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.

Ver todos os benefícios

Vida útil 4 vezes mais longa com a base SteamGlide*

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • 2400 W

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Jacto de vapor de 160 g

  • Base do ferro SteamGlide

2400 W para aquecer rapidamente

2400 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Jacto de super vapor de até 160 g para destruir os vincos persistentes

Jacto de super vapor de até 160 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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4.4

de 5

150

Críticas

93%

recomendam este produto

14/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Superb product

Can’t fault the service or the product. Fits the bill perfectly.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2994/29 Steam iron

Sim, recomendo este produto

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18/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Does the job at a good price

Has all the features required and not heavy as previous iron. The which reviews of irons recommended this iron and at the price it is very good.

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20/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Works well, nice design

[This review was collected as part of a promotion.] The iron is easy to use. The surface area is larger than my previous iron so that makes the job easier and faster. Seems to get rid of creases quite quickly without having to go over them loads of times. I found the settings quite clear and easy to change. Also easy to fill with water.

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  1. Testado em comparação com a base antiaderente da Philips