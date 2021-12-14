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Descontinuado
Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para melhores resultados dia após dia, procure um ferro que nunca o desapontará. Com uma base SteamGlide anti-riscos, uma saída de vapor de alto desempenho e função Calc-Clean incorporada, este ferro proporciona-lhe um desempenho duradouro.
2400 W
Vapor contínuo de 40 g/min.
Jacto de vapor de 160 g
Base do ferro SteamGlide
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
4.4
de 5
150
Críticas
93%
recomendam este produto
Joemac70
14/12/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Superb product
Can’t fault the service or the product. Fits the bill perfectly.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2994/29 Steam iron
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KAMB46
18/01/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Does the job at a good price
Has all the features required and not heavy as previous iron. The which reviews of irons recommended this iron and at the price it is very good.
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Tomdarragh88
20/11/2018
United Kingdom
Works well, nice design
[This review was collected as part of a promotion.] The iron is easy to use. The surface area is larger than my previous iron so that makes the job easier and faster. Seems to get rid of creases quite quickly without having to go over them loads of times. I found the settings quite clear and easy to change. Also easy to fill with water.
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Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2994/29 Steam iron
Testado em comparação com a base antiaderente da Philips