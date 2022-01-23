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Descontinuado
Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
Este vaporizador para roupa portátil é perfeito para tecidos delicados, áreas difíceis de engomar e para refrescar qualquer peça de roupa ou estofos. Garantia de que não queima. O design leve e compacto facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer lugar. Basta vaporizar e está pronto!
1000 W, até 20 g/min
Vaporização vertical
Depósito de água fixo de 60 ml
Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.
O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.
O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.
Prémios
4.4
de 5
82
Críticas
95%
recomendam este produto
Rui Filipe
23/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador
Pontos positivos
Ficam logo prontas na primeira passagem
Pontos negativos
não tenho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Date of Use 2021-07-23
Sim, recomendo este produto
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Date of Use 2021-07-23
Neuza98
14/12/2021
Portugal
Produto de ótima qualidade
Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Date of Use 2021-06-13
Sim, recomendo este produto
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Date of Use 2021-06-13
amcalves
13/12/2021
Portugal
Produto de fácil e grande utilização
Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Date of Use 2020-11-13
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil
Date of Use 2020-11-13
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.