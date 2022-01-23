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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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Descontinuado

Vaporizador para roupa portátil

GC300/20

4.4

| (82) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

Este vaporizador para roupa portátil é perfeito para tecidos delicados, áreas difíceis de engomar e para refrescar qualquer peça de roupa ou estofos. Garantia de que não queima. O design leve e compacto facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer lugar. Basta vaporizar e está pronto!

Ver todos os benefícios

A companhia ideal para o seu ferro, não necessita de tábua

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

  • 1000 W, até 20 g/min

  • Vaporização vertical

  • Depósito de água fixo de 60 ml

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.

Acessório de escova para tecidos mais espessos

Acessório de escova para tecidos mais espessos

O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.4

de 5

82

Críticas

95%

recomendam este produto

23/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Serve perfeitamente para o que queria, ter as camisolas e camisas sempre prontas Ficam excelentes, também já foi usado para as cortinas mas devido ao pequeno deposito, tive de encher 5 vezes para que as cortinas ficassem passadas (mas nao era para isto) Excelente vaporizador

Pontos positivos

Ficam logo prontas na primeira passagem

Pontos negativos

não tenho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Date of Use 2021-07-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Date of Use 2021-07-23

14/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de ótima qualidade

Um produto ótimo para um momento de presa, super fácil de usar e rápido de utilização

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Date of Use 2021-06-13

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Date of Use 2021-06-13

13/12/2021

Portugal

Portugal

Produto de fácil e grande utilização

Fácil utilização. Recomendo a todas as pessoas devido à sua utilidade.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Vaporizador para roupa portátil

Date of Use 2020-11-13

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2020-11-13

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Avisos legais

  1. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.