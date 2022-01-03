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Descontinuado
1000 W, até 20 g/min
Vaporização vertical
Depósito de água fixo de 60 ml
Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.
O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.
O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.
Prémios
4.3
de 5
67
Críticas
94%
recomendam este produto
Bildon
03/01/2022
España
Magnifica
Es un producto practicó y fácil en manejo, su potencia y diseño es excelente lo recomiendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC300/20 Handheld garment steamer
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kukamire
29/12/2021
España
este vaporizador es fantastico
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) es muy comodo lo puedes guardar en cualquier sitio, quita las arrugas en un plis en todo tipo de telas, cuando no tienes tiempo de planchar, para cosas pequeñas, va genial
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GaliciaChove
28/12/2021
España
Fantástico
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Liviano, pequeño, cómodo y eficaz. Ahora viajar por negocios y estar presentable y elegante ya no es un problema. Lo llevo junto conmigo, cuando mi esposa no me lo quita para usarlo ella.
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Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.