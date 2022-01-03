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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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Descontinuado

Vaporizador para roupa portátil

GC301/80

4.3
| (67) Críticas | 94% recomendam este produto

1 prémio

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
Este vaporizador para roupa portátil é perfeito para tecidos delicados, áreas difíceis de engomar e para refrescar qualquer peça de roupa ou estofos. Garantia de que não queima. O design leve e compacto facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer lugar. Basta vaporizar e está pronto!
Ver todos os benefícios

A companhia ideal para o seu ferro, não necessita de tábua

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

  • 1000 W, até 20 g/min

  • Vaporização vertical

  • Depósito de água fixo de 60 ml

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.

Acessório de escova para tecidos mais espessos

Acessório de escova para tecidos mais espessos

O acessório de escova abre as fibras do tecido e permite uma melhor penetração do vapor. Isto é especialmente útil para peças de roupa mais grossas, como casacos e sobretudos. Também ajuda a remover sujidade e borboto.

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

67

Críticas

94%

recomendam este produto

03/01/2022

España

España

Magnifica

Es un producto practicó y fácil en manejo, su potencia y diseño es excelente lo recomiendo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Handheld garment steamer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC300/20 Handheld garment steamer

29/12/2021

España

España

este vaporizador es fantastico

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) es muy comodo lo puedes guardar en cualquier sitio, quita las arrugas en un plis en todo tipo de telas, cuando no tienes tiempo de planchar, para cosas pequeñas, va genial

Sim, recomendo este produto

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28/12/2021

España

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Fantástico

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Liviano, pequeño, cómodo y eficaz. Ahora viajar por negocios y estar presentable y elegante ya no es un problema. Lo llevo junto conmigo, cuando mi esposa no me lo quita para usarlo ella.

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Avisos legais

  1. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.