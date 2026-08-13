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Descontinuado
GC3106/02
O vapor elevado e contínuo ajuda a remover facilmente os vincos difíceis.
Este ferro Philips possui uma função de vapor vertical, para remoção de vincos em tecidos pendurados.
Com o depósito de água de 300 ml pode engomar mais roupa de cada vez, sem precisar de encher o depósito frequentemente.
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Críticas