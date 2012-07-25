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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Com a abertura para a entrada de água extra larga, encher o seu ferro é rápido e fácil. Demora apenas alguns segundos e não tem o risco de derramar água para fora!
Com o fio extra longo de 3 m do EasyCare, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar - e muito mais!
O indicador extra claro do seu ferro Philips torna o nível de água facilmente visível: basta um olhar para saber se o ferro tem água suficiente.
Prémios
3.7
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
GaryB59
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Steam iron
Twanger
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Steam iron
JF68
28/10/2011
France
tres bon rasoir
facile à utiliser et surtout à entretenir. Pourrais être livré avec une trousee de transport. les grilles se defont trop facilement lors de l'ouverture
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Fer vapeur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3220 Fer vapeur