Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC3231/02
Com a abertura para a entrada de água extra larga, encher o seu ferro é rápido e fácil. Demora apenas alguns segundos e não tem o risco de derramar água para fora!
Com o fio extra longo de 3 m do EasyCare, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar - e muito mais!
O indicador extra claro do seu ferro Philips torna o nível de água facilmente visível: basta um olhar para saber se o ferro tem água suficiente.
Prémios
Críticas