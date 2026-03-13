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Descontinuado
Assistência
GC3331/02
Descontinuado
User Manual Philips 3300 series Steam iron
Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o engomar mais fácil e suave!