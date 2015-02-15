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Descontinuado
GC3360/02
Fio de 3 m
A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.
A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
Prémios
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Steenal
15/02/2015
Danmark
Glimrende med ingen maligned for afkalkning
Et godt apparat men desværre er det udtjent da det er tilkaldet og der findes ikke nogen mulighed for at afkalke det. Så dets holdbarhed var langt under det forventede....
Esta avaliação foi feita para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern
Esta avaliação foi feita para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern