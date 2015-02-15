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Descontinuado

3300 seriesFerro a vapor

GC3360/02

3
| (1) Avaliaç.

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o engomar mais fácil e suave!
Ver todos os benefícios

3 x mais fácil

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • Fio de 3 m

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

15/02/2015

Danmark

Danmark

Glimrende med ingen maligned for afkalkning

Et godt apparat men desværre er det udtjent da det er tilkaldet og der findes ikke nogen mulighed for at afkalke det. Så dets holdbarhed var langt under det forventede....

Esta avaliação foi feita para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern

Esta avaliação foi feita para 3300-serien GC3360 Dampstrygejern

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