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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC3390/02
Fio de 3 m
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
Com o depósito de água de 300 ml pode engomar mais roupa de cada vez, sem precisar de encher o depósito frequentemente.
Prémios
4.0
de 5
3
Críticas
Planchadora
03/06/2013
España
Mi primera plancha
Mi primera plancha y FANTASTICA¡¡Diseño fresco y muy cómoda de usar. Calienta el agua muy rapidamenta, y la suela es perfecta, muy suave en cada pasada, y no se araña con las cremalleras o botones.
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Esta avaliação foi feita para Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor
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thehealthpsychologist
24/09/2018
Ελλάδα
Αποτελεσματικό
Το αγόρασα πριν 10 χρόνια, και μου χάλασε φέτος μετά από πτώση. Πάρα πολύ εύκολο σιδέρωμα, γλιστράει πάνω στα ρούχα και τα σιδερώνει χωρίς πολλές επαναλήψεις. Πρακτικό το στοιχείο με τις πολλές βαθμίδες ατμού. Πολύ καλή επιλογή, με καλή αναλογία ποιότητας-τιμής! Κρίμα που δεν ξαναβγαίνει.
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Esta avaliação foi feita para Series 3300 GC3390/02 Steam Iron
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cw22
09/10/2011
France
les filtres sont à laver après chaque utilisation. très fastidieux et long !!
compliqué à nettoyer. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation et sont longs à sêcher... Impossible quand on dispose de peu de temps de ménage !!
Esta avaliação foi feita para Centrale vapeur série 3300 GC3390
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