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  • Menos enchimentos para sessões de engomar mais longas
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Descontinuado

Ferro a vapor

GC3569/02

2.8
| (14) Críticas

1 prémio

Menos enchimentos para sessões de engomar mais longas
A gama de ferros a vapor SmoothCare da Philips tem um dos maiores depósitos da água que existem para ferros a vapor. Passe a ferro durante mais tempo sem voltar a encher o depósito! O vapor potente permitir-lhe-á remover os vincos facilmente.
Ver todos os benefícios

Ferro com depósito da água grande

Menos enchimentos para sessões de engomar mais longas

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 160 g

  • Base cerâmica

  • 2400 Watts

Depósito de água extra grande de 400 ml requer menos enchimentos

Depósito de água extra grande de 400 ml requer menos enchimentos

Engomar confortável com menos enchimentos. O depósito de água XL 400 ml permite engomar durante mais tempo sem voltar a encher. Os botões grandes e o selector de vapor confortável são de fácil acesso e proporcionam-lhe um controlo total.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 160 g

Jacto de vapor até 160 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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2.8

de 5

14

Críticas

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Iron

Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron

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18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Love it

This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.

Sim, recomendo este produto

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27/07/2013

United Kingdom

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Philips Steam Iron

Easy to fill up and a pleasure to use only wish cord length was longer

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