Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC3569/02
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 160 g
Base cerâmica
2400 Watts
Engomar confortável com menos enchimentos. O depósito de água XL 400 ml permite engomar durante mais tempo sem voltar a encher. Os botões grandes e o selector de vapor confortável são de fácil acesso e proporcionam-lhe um controlo total.
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
2.8
de 5
14
Críticas
Ironman22
22/07/2013
United Kingdom
Excellent Iron
Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron
Sunny23
18/06/2013
United Kingdom
Love it
This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron
hww18
27/07/2013
United Kingdom
Philips Steam Iron
Easy to fill up and a pleasure to use only wish cord length was longer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC3569/02 Steam iron